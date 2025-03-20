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«Ак Барс» разгромил в гостях «Барыс» со счётом 8:0

В Астане, Казахстан, закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 8:0.

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На 13-й минуте первого периода Кирилл Семёнов с передачи Никиты Лямкина открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Александр Барабанов с передачи Степана Фальковского удвоил преимущество гостей.

На 12-й минуте второго периода Семён Терехов с передач Эрика О'Делла и Степана Фальковского сделал счёт 3:0. На 16-й минуте периода Дмитрий Яшкин с передач Александра Барабанова и Степана Терехова довёл счёт до крупного.

В начале третьего периода Александр Барабанов забросил пятую шайбу «Ак Барса» в игре. На 11-й минуте периода Кирилл Семёнов с передач Алексея Марченко и Александра Барабанова сделал счёт 6:0. На 16-й минуте периода Дмитрий Кателевский забросил седьмую шайбу гостей в игре. В конце встречи Степан Фальковский установил окончательный счёт в матче.