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Барыс — Ак Барс, результат матча 20 марта 2024, счет 0:8, КХЛ 2024-2025

«Ак Барс» разгромил в гостях «Барыс» со счётом 8:0
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В Астане, Казахстан, закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 8:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
0 : 8
Ак Барс
Казань
0:1 Семёнов (Лямкин) – 12:24 (5x4)     0:2 Барабанов (Фальковский) – 15:09 (5x5)     0:3 Терехов (О'Делл, Фальковский) – 31:42 (5x5)     0:4 Яшкин (Барабанов, Терехов) – 35:59 (5x5)     0:5 Барабанов – 40:37 (5x5)     0:6 Семёнов (Марченко, Барабанов) – 50:44 (5x5)     0:7 Кателевский (Миллер, Дыняк) – 55:56 (5x5)     0:8 Фальковский (Сафонов) – 58:58 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 13-й минуте первого периода Кирилл Семёнов с передачи Никиты Лямкина открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Александр Барабанов с передачи Степана Фальковского удвоил преимущество гостей.

На 12-й минуте второго периода Семён Терехов с передач Эрика О'Делла и Степана Фальковского сделал счёт 3:0. На 16-й минуте периода Дмитрий Яшкин с передач Александра Барабанова и Степана Терехова довёл счёт до крупного.

В начале третьего периода Александр Барабанов забросил пятую шайбу «Ак Барса» в игре. На 11-й минуте периода Кирилл Семёнов с передач Алексея Марченко и Александра Барабанова сделал счёт 6:0. На 16-й минуте периода Дмитрий Кателевский забросил седьмую шайбу гостей в игре. В конце встречи Степан Фальковский установил окончательный счёт в матче.

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