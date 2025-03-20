«Нью-Йорк Рейнджерс» представил эмблему в честь 100-летия клуба

«Нью-Йорк Рейнджерс» представил специальную эмблему команды, которая будет использоваться в следующем сезоне.

Фото: «Нью-Йорк Рейнджерс»

Как сообщается на сайте «Рейнджерс», уникальный логотип отражает богатую историю клуба, сочетая в себе элементы из 100-летней истории команды. Контур щита – оригинальный герб «Рейнджерс» 1926 года. Тёмно-синий цвет отражает цветовую гамму щитов «Рейнджерс» с 1948 по 1976 год.

Напомним, за свою историю «синерубашечники» становились обладателями Кубка Стэнли 1928, 1933, 1940 и 1994 годов. Кроме того, «Рейнджерс» являются первой американской командой НХЛ, выигравшей Кубок Стэнли.

В нынешнем сезоне «Нью-Йорк Рейнджерс» провели 69 встреч, в которых записали на свой счёт 72 очка. «Рейнджерс» занимают девятую строчку в таблице Востока.