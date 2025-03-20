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СКА лишился шансов попасть в пятёрку лучших команд Западной конференции

СКА лишился шансов попасть в пятёрку лучших команд Западной конференции
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В Екатеринбурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2 Б.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зайцев (Толчинский, Грицюк) – 13:37 (5x5)     0:2 Хайруллин (Земчёнок, Алистров) – 22:48 (5x5)     1:2 Каштанов (Романцев) – 27:08 (5x5)     2:2 Мэйсек – 58:17 (5x5)     3:2 Кизимов – 65:00    

После данного поражения у СКА в активе 80 очков и остался один матч в регулярном сезоне. Армейский клуб лишился шансов попасть в пятёрку лучших команд Западной конференции. На пятом месте сейчас находится минское «Динамо», которое набрало 82 очка. При равенстве очков выше будет белорусский клуб из-за большего количества побед в основное время.

Напомним, заключительную встречу регулярки сезона-2024/2025 СКА проведёт в гостях с «Торпедо» 22 марта.

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«Автомобилист» отыгрался в конце третьего периода и победил СКА по буллитам
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