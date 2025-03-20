СКА лишился шансов попасть в пятёрку лучших команд Западной конференции
Поделиться
В Екатеринбурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2 Б.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зайцев (Толчинский, Грицюк) – 13:37 (5x5) 0:2 Хайруллин (Земчёнок, Алистров) – 22:48 (5x5) 1:2 Каштанов (Романцев) – 27:08 (5x5) 2:2 Мэйсек – 58:17 (5x5) 3:2 Кизимов – 65:00
После данного поражения у СКА в активе 80 очков и остался один матч в регулярном сезоне. Армейский клуб лишился шансов попасть в пятёрку лучших команд Западной конференции. На пятом месте сейчас находится минское «Динамо», которое набрало 82 очка. При равенстве очков выше будет белорусский клуб из-за большего количества побед в основное время.
Напомним, заключительную встречу регулярки сезона-2024/2025 СКА проведёт в гостях с «Торпедо» 22 марта.
Комментарии
- 20 марта 2025
-
20:34
-
20:13
-
20:00
-
19:44
-
19:42
-
19:29
-
19:13
-
19:01
-
18:47
-
18:29
-
18:27
-
18:23
-
18:20
-
18:16
-
18:12
-
18:00
-
17:45
-
17:32
-
17:14
-
16:53
-
16:30
-
16:12
-
15:50
-
15:30
-
14:55
-
14:31
-
14:05
-
13:36
-
13:25
-
12:50
-
12:25
-
12:00
-
11:45
-
11:20
-
11:00