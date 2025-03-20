СКА лишился шансов попасть в пятёрку лучших команд Западной конференции

В Екатеринбурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2 Б.

После данного поражения у СКА в активе 80 очков и остался один матч в регулярном сезоне. Армейский клуб лишился шансов попасть в пятёрку лучших команд Западной конференции. На пятом месте сейчас находится минское «Динамо», которое набрало 82 очка. При равенстве очков выше будет белорусский клуб из-за большего количества побед в основное время.

Напомним, заключительную встречу регулярки сезона-2024/2025 СКА проведёт в гостях с «Торпедо» 22 марта.