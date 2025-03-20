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Хет-трик Михайлова не спас «Ладу» от поражения по буллитам в игре с «Амуром»

В Тольятти закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 4:3.

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На 15-й секунде первого периода Владислав Барулин с передач Евгения Грачёва и Ивана Мищенко открыл счёт во встрече.

На 19-й минуте второго периода Никита Михайлов с передач Архипа Неколенко и Марселя Ибрагимова восстановил равенство в счёте.

На четвёртой минуте третьего периода Никита Михайлов с передач Дмитрия Кугрышева и Магомеда Шараканова вывел хозяев вперёд. На шестой минуте периода Никита Михайлов сделал счёт 3:1, оформив хет-трик. На 17-й минуте периода Владислав Барулин сократил отставание «Амура» до минимума. Менее чем через минуту Игнат Коротких сделал счёт равным.

В серии буллитов лучше оказались гости.