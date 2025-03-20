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Лада — Амур, результат матча 20 марта 2024, счет 3:3, КХЛ 2024-2025

Хет-трик Михайлова не спас «Ладу» от поражения по буллитам в игре с «Амуром»
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В Тольятти закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2025, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
3 : 4
Б
Амур
Хабаровск
0:1 Барулин (Грачёв, Мищенко) – 00:15 (5x5)     1:1 Михайлов (Неколенко, Ибрагимов) – 38:08 (5x5)     2:1 Михайлов (Кугрышев, Шараканов) – 43:12 (5x5)     3:1 Михайлов – 45:25 (5x5)     3:2 Барулин (Гальченюк) – 56:50 (5x5)     3:3 Коротких (Грецкий) – 57:42 (5x5)     3:4 Коротких – 65:00    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 15-й секунде первого периода Владислав Барулин с передач Евгения Грачёва и Ивана Мищенко открыл счёт во встрече.

На 19-й минуте второго периода Никита Михайлов с передач Архипа Неколенко и Марселя Ибрагимова восстановил равенство в счёте.

На четвёртой минуте третьего периода Никита Михайлов с передач Дмитрия Кугрышева и Магомеда Шараканова вывел хозяев вперёд. На шестой минуте периода Никита Михайлов сделал счёт 3:1, оформив хет-трик. На 17-й минуте периода Владислав Барулин сократил отставание «Амура» до минимума. Менее чем через минуту Игнат Коротких сделал счёт равным.

В серии буллитов лучше оказались гости.

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