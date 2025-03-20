Никита Михайлов стал автором первого хет-трика «Лады» в КХЛ

В Тольятти закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой гостей по буллитам – 4:3 Б.

За тольяттинский клуб все три шайбы забросил нападающий Никита Михайлов. Форвард забивал голы на 39-й, 44-й и 46-й минутах встречи. Как сообщает пресс-служба КХЛ, Михайлов стал автором первого хет-трика «Лады» в КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.