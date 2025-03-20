Главный тренер СКА Ротенберг прокомментировал поражение в игре с «Автомобилистом»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал гостевое поражение в игре с «Автомобилистом» (2:3 Б).

— Хочу всех поздравить с рекордом, 11 800, первый раз в истории в Екатеринбурге собралось столько зрителей. Мы очень рады и ценим это. Дружелюбная атмосфера, много детей на трибунах.

58 минут мы играли по заданию, навязывали свою игру, борьбу, ловили шайбу на себя. Много играли в меньшинстве, это нас надломило, но не сломало. У «Автомобилиста» очень сильная, опытная команда. Мэйсек, Да Коста, другие ребята из сборных команд, нельзя с ними столько играть в меньшинстве. Надо убирать удаления. На буллитах хочу отметить Галкина. Он сейчас лучший вратарь на буллитах. Но хочу отметить Короткого. Мы всем говорили, но только Матвей послушал и забил, остальные импровизировали. Но в плей-офф буллитов не будет. 58 минут сыграли, нужно ещё две минуты отработать, довести до 60 минут.

— Вы играли с «Автомобилистом» в прошлом плей-офф. Сегодня было ощущение, что команды немного поменялись местами, и уже СКА действительно бо́льшую часть времени оборонялся в средней зоне и использовал свои контратаки. Научились на ошибках прошлой весны?

— У нас ничего не поменялось, и у «Автомобилиста» не поменялось. Только нападающие начали отрабатывать в оборону, догонять Да Косту, Голышева. Но одна ошибка в обороне была допущена, это вторая шайба «Автомобилиста». Наверное, в зоне атаки тяжело играть вчетвером, это тяжело, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.