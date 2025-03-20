Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Р. Ротенберг: поздравляю «Локомотив» с победой в регулярке, это очень тяжёлый путь

Р. Ротенберг: поздравляю «Локомотив» с победой в регулярке, это очень тяжёлый путь
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после гостевого поражения в игре с «Автомобилистом» (2:3 Б) поздравил ярославский «Локомотив» с победой в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

— СКА может занять седьмое место, насколько важно этого избежать?
— Всегда важно выиграть следующий матч. Хочу поздравить «Локомотив» с победой в регулярке, это очень тяжёлый путь, огромная работа проделана. За последние три года выигрывали СКА, «Динамо» и теперь «Локомотив». Некоторые журналисты недооценивают регулярку, но это огромная работа, поэтому надо это ценить, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
Главный тренер СКА Ротенберг прокомментировал поражение в игре с «Автомобилистом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android