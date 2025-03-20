Р. Ротенберг: поздравляю «Локомотив» с победой в регулярке, это очень тяжёлый путь

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после гостевого поражения в игре с «Автомобилистом» (2:3 Б) поздравил ярославский «Локомотив» с победой в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

— СКА может занять седьмое место, насколько важно этого избежать?

— Всегда важно выиграть следующий матч. Хочу поздравить «Локомотив» с победой в регулярке, это очень тяжёлый путь, огромная работа проделана. За последние три года выигрывали СКА, «Динамо» и теперь «Локомотив». Некоторые журналисты недооценивают регулярку, но это огромная работа, поэтому надо это ценить, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.