«Надеюсь, у нас судьи с яйцами, они ответят». Ротенберг — об эпизоде Голышева и Никишина

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после гостевого поражения в игре с «Автомобилистом» (2:3 Б) оценил эпизод с защитником армейского клуба Александром Никишиным и форвардом уральской команды Анатолием Голышевым.

— Запрос судей на штраф Голышева?

— Его же не удалили? Не видел этого момента, был сконцентрирован на игре своей команды. Не обсуждаю игроков других команд.

— Никишину прилетело от Голышева…

— А вы говорили про колющий удар между ног? Это вам нужно обратиться к судьям. Надеюсь, у нас судьи с яйцами и они ответят, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, судьи смотрели видеоповтор на предмет колющего удара от Голышева на Никишине, но удаления не последовало.

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