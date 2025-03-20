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«Надеюсь, у нас судьи с яйцами, они ответят». Ротенберг — об эпизоде Голышева и Никишина

«Надеюсь, у нас судьи с яйцами, они ответят». Ротенберг — об эпизоде Голышева и Никишина
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после гостевого поражения в игре с «Автомобилистом» (2:3 Б) оценил эпизод с защитником армейского клуба Александром Никишиным и форвардом уральской команды Анатолием Голышевым.

— Запрос судей на штраф Голышева?
— Его же не удалили? Не видел этого момента, был сконцентрирован на игре своей команды. Не обсуждаю игроков других команд.

— Никишину прилетело от Голышева…
— А вы говорили про колющий удар между ног? Это вам нужно обратиться к судьям. Надеюсь, у нас судьи с яйцами и они ответят, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, судьи смотрели видеоповтор на предмет колющего удара от Голышева на Никишине, но удаления не последовало.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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