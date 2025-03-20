Р. Ротенберг ответил на вопрос, сыграет ли Демидов в последнем матче СКА в регулярке

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после гостевого поражения в игре с «Автомобилистом» (2:3 Б) ответил на вопрос, сыграет ли форвард Иван Демидов в последней встрече армейского клуба в регулярке.

— Появится ли Демидов в последнем матче регулярки?

— Обсудим с тренерским штабом. Вчера с Иваном хорошо потренировались, видим его стремление, энергию. Обсудим, нам нужно смотреть выбор состава уже с учётом плей-офф. С кем бы мы ни играли первый раунд, это будет борьба за каждый миллиметр льда. Тут нужно выиграть. Как и сегодня, мы выиграли много единоборств, стыков у сильной команды. Так и должно быть дальше, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, заключительную встречу регулярки сезона-2024/2025 СКА проведёт в гостях с «Торпедо» 22 марта.