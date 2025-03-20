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Витязь — Авангард, результат матча 20 марта 2024, счет 2:2, КХЛ 2024-2025

Гол Окулова в овертайме принёс «Авангарду» победу во встрече с «Витязем»
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В Балашихе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Витязь» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2025, четверг. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Буше (Ткачёв, Окулов) – 04:33 (5x4)     1:1 Барак (Бучельников, Чивилёв) – 06:07 (5x5)     1:2 Чистяков (Якупов) – 16:18 (5x5)     2:2 Ежов (Заседа, Чивилёв) – 56:09 (5x4)     2:3 Окулов (Спунер) – 60:26 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На пятой минуте первого периода Рид Буше с передач Владимира Ткачёва и Константина Окулова открыл счёт во встрече. На седьмой минуте периода Дерек Барак с передач Дмитрия Бучельникова и Андрея Чивилёва восстановил равенство в счёте. На 17-й минуте периода Семён Чистяков с передачи Наиля Якупова вновь вывел омский клуб вперёд.

Во второй двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб.

На 17-й минуте третьего периода Иван Ежов восстановил равенство в счёте.

В овертайме Константин Окулов принёс гостям победу.

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