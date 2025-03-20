Гол Окулова в овертайме принёс «Авангарду» победу во встрече с «Витязем»

В Балашихе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Витязь» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
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На пятой минуте первого периода Рид Буше с передач Владимира Ткачёва и Константина Окулова открыл счёт во встрече. На седьмой минуте периода Дерек Барак с передач Дмитрия Бучельникова и Андрея Чивилёва восстановил равенство в счёте. На 17-й минуте периода Семён Чистяков с передачи Наиля Якупова вновь вывел омский клуб вперёд.
Во второй двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб.
На 17-й минуте третьего периода Иван Ежов восстановил равенство в счёте.
В овертайме Константин Окулов принёс гостям победу.
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