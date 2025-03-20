Заварухин — после победы над СКА: немного робко начали, но проявили характер

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил победный матч со СКА (3:2 Б).

— Робко немного начали, первые смены медленно двигали шайбу, это основное. Соперник быстро накатывался на нас, пропущенный гол — оборона на возврате, низковато сыграли нападающие, позволили забить. Хотели заблокировать бросок Зайцева, это понятно. Быстрый хоккей, много ошибок с нашей стороны, третий период более целостно и осознанно сыграли, проявили характер, очень рады победе над сильным соперником.

— Не показалось, что соперник зеркалил тактику «Автомобилиста», когда удерживал счёт?

— Нет, они активно играли, поэтому шайба медленно двигалась, против «Салавата Юлаева» легче проходили среднюю зону. СКА старался садиться на наших защитников, надо быстрее двигать шайбу.

— Почему шайба в большинстве ходила медленно?

— Мы разные варианты пробуем, знаем, что соперник подстраивается, поменяли бригады. Лидеры пропустили много времени, находят форму. Надеюсь, к старту плей-офф наберут форму. Да Коста в двух бригадах — наша заготовка, он выходил на разных позициях.

— Хорошая игра четвёртого звена. Ждать ли их в плей-офф?

— Хорошо сыграли, взаимодействие Каштанова с Романцевым, Шашков много черновой работы делают. Надеюсь, что они будут так и дальше помогать лидерам, если у них не пойдет игра. Каштанов развивается, молодой парень, есть габариты, данные хоккейные. Надеемся, что вырастет в хорошего мастера, пускай растёт, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.