Заварухин — об «УГМК-Арене»: лучшая в мире и Европе, всё для нас сделано

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после победного матча со СКА (3:2 Б) оценил новую «УГМК-Арену» в Екатеринбурге.

— Сегодня рекорд посещаемости новой арены. Есть ли уже ощущение домашней арены?

— Надеемся, что родные стены будут помогать. Не буду скрывать, идет адаптация команды к воздуху, к площадке. Нужно время, чтобы ребята поняли, что это наш дом. Лёд здесь другой, кондиционирование воздуха. Лёд здесь разный, отскоки тоже, бывают моменты, когда лёд не очень хорошего качества. Мы понимаем, что нужно время.

— Вам по вкусу оформление арены?

— Мне очень нравится. Классная арена, лучшая в мире и Европе, здесь всё для нас сделано. Это расцветка компании УГМК, она здорово бодрит зрителей и команды. Здесь здорово играть, невероятные эмоции.

— Вы сегодняшний матч провели с микрофоном. Какие были ощущения?

— Старался естественно себя вести, как веду на матчах себя. Даже забыл про него, если честно. В одном из моментов попросил Юрия Оскирко подъехать, он сказал после всего «у тебя же микрофон». Но мы адекватно поговорили, он хорошим лайнсменом был, а сейчас главный судья. Вопрос про лайнсменов был, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.