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Спартак — Сочи, результат матча 20 марта 2024, счет 3:1, КХЛ 2024-2025

«Спартак» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах, одолев дома «Сочи»
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В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал ХК «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Голдобин (Морозов, Беляев) – 03:42 (5x5)     2:0 Ткаченко (Рубцов) – 12:21 (5x5)     2:1 Грэм (Хафизов) – 46:03 (5x5)     3:1 Пивчулин (Усманов) – 47:44 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На четвёртой минуте первого периода Николай Голдобин с передач Ивана Морозова и Александра Беляева открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Павел Ткаченко с передачи Германа Рубцова удвоил преимущество хозяев.

Во втором периоде команды голов не забили.

На седьмой минуте третьего периода Джесси Грэм с передачи Тимура Хафизова забросил первую шайбу гостей в игре. Спустя полторы минуты Данил Пивчулин с передачи Даниэля Усманова сделал счёт 3:1.

Отметим, что «Спартак» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах.

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