«Спартак» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах, одолев дома «Сочи»

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал ХК «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
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На четвёртой минуте первого периода Николай Голдобин с передач Ивана Морозова и Александра Беляева открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Павел Ткаченко с передачи Германа Рубцова удвоил преимущество хозяев.
Во втором периоде команды голов не забили.
На седьмой минуте третьего периода Джесси Грэм с передачи Тимура Хафизова забросил первую шайбу гостей в игре. Спустя полторы минуты Данил Пивчулин с передачи Даниэля Усманова сделал счёт 3:1.
Отметим, что «Спартак» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах.
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