Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Торпедо — Северсталь, результат матча 20 марта 2024, счет 2:3, КХЛ 2024-2025

«Торпедо» потерпело четвёртое поражение подряд, уступив дома «Северстали»
Аудио-версия:
Комментарии

В Нижнем Новгороде закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2025, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Шавин (Белевич) – 04:27 (5x5)     1:1 Чебыкин (Скоренов, Alexei Kruchinin) – 13:55 (5x4)     2:1 Фирстов – 33:42 (5x5)     2:2 Пилипенко (Ильин) – 43:49 (5x5)     2:3 Чебыкин (Барберио) – 46:54 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На пятой минуте первого периода Никита Шавин с передачи Андрея Белевича открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Николай Чебыкин с передач Александра Скоренова и Алексея Кручинина восстановил равенство в счёте.

На 14-й минуте второго периода Владислав Фирстов вновь вывел хозяев вперёд.

На четвёртой минуте третьего периода Кирилл Пилипенко с передачи Михаила Ильина сделал счёт 2:2. На седьмой минуте периода Николай Чебыкин принёс гостям победу.

Отметим, что «Торпедо» потерпело четвёртое поражение подряд.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android