«Торпедо» потерпело четвёртое поражение подряд, уступив дома «Северстали»

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В Нижнем Новгороде закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

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На пятой минуте первого периода Никита Шавин с передачи Андрея Белевича открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Николай Чебыкин с передач Александра Скоренова и Алексея Кручинина восстановил равенство в счёте.

На 14-й минуте второго периода Владислав Фирстов вновь вывел хозяев вперёд.

На четвёртой минуте третьего периода Кирилл Пилипенко с передачи Михаила Ильина сделал счёт 2:2. На седьмой минуте периода Николай Чебыкин принёс гостям победу.

Отметим, что «Торпедо» потерпело четвёртое поражение подряд.