«Авангард» начнёт розыгрыш Кубка Гагарина — 2025 в гостях

В Балашихе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Витязь» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Омский клуб после 67 сыгранных встреч имеет в активе 85 очков. У «ястребов» осталась одна игра в регулярном сезоне КХЛ, и «Авангард» не поднимется выше пятого места в Восточной конференции КХЛ. При равенстве очков с «Автомобилистом» выше будет уральский клуб в связи с бо́льшим количеством побед в основное время. Таким образом, омичи начнут встречи плей-офф КХЛ на выезде.

Напомним, завершающий матч «Авангарда» в регулярке-2024/2025 состоится на выезде с «Куньлунь Ред Стар». Игра пройдёт 22 марта и начнётся в 13:00 мск.