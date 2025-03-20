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«Авангард» начнёт розыгрыш Кубка Гагарина — 2025 в гостях

«Авангард» начнёт розыгрыш Кубка Гагарина — 2025 в гостях
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В Балашихе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Витязь» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2025, четверг. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Буше (Ткачёв, Окулов) – 04:33 (5x4)     1:1 Барак (Бучельников, Чивилёв) – 06:07 (5x5)     1:2 Чистяков (Якупов) – 16:18 (5x5)     2:2 Ежов (Заседа, Чивилёв) – 56:09 (5x4)     2:3 Окулов (Спунер) – 60:26 (3x3)    

Омский клуб после 67 сыгранных встреч имеет в активе 85 очков. У «ястребов» осталась одна игра в регулярном сезоне КХЛ, и «Авангард» не поднимется выше пятого места в Восточной конференции КХЛ. При равенстве очков с «Автомобилистом» выше будет уральский клуб в связи с бо́льшим количеством побед в основное время. Таким образом, омичи начнут встречи плей-офф КХЛ на выезде.

Напомним, завершающий матч «Авангарда» в регулярке-2024/2025 состоится на выезде с «Куньлунь Ред Стар». Игра пройдёт 22 марта и начнётся в 13:00 мск.

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