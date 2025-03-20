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«Помню, как Тарасенко меня обнял». Игрок «Сочи» Биттен — о первой игре в НХЛ

«Помню, как Тарасенко меня обнял». Игрок «Сочи» Биттен — о первой игре в НХЛ
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Нападающий ХК «Сочи» Уилл Биттен рассказал о своей первой игре в Национальной хоккейной лиге за «Сент-Луис Блюз».

— Помните впечатления от своей первой игры в НХЛ?
— О, это целая история. В девять утра мне позвонили и сказали, что сегодня ты играешь в Питтсбурге и твой рейс уже через час, и мне надо было торопиться. Из Спрингфилда надо было лететь в Вашингтон, а из Вашингтона в Питтсбург. В аэропорт Питтсбурга я прибыл в шесть вечера, а игра начиналась в семь. Вечером дороги были забиты, а ехать до арены «Пингвинз» надо было полчаса.

Моей мыслью было «о нет, я пропущу свою первую игру в НХЛ!». Из аэропорта меня забирала клубная машина, и в какой-то момент я сказал водителю: сделай что-нибудь, это моя первая игра! Он позвонил в полицию, и на арену мы доехали в их сопровождении. Я приехал на матч за 15 минут до начала разминки, и у меня было десять минут, чтобы приготовиться. Помню, как Владимир Тарасенко меня обнял, помню, как другие русские парни — Барбашёв, Бучневич — были мне рады. Я помню, что играл против Кросби, Малкина и Летанга — возможно, они думали «кто этот парень? — сказал Биттен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Уиллом Биттеном читайте на «Чемпионате» завтра, 21 марта, в 10:00 мск.

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