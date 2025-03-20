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Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин оценил разгромную победу над «Барысом»

Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин оценил разгромную победу над «Барысом»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил разгромную победу над «Барысом».

«От лица команды «Ак Барс» хочу выразить соболезнования родным Фёдора Малыхина. Замечательный человек, замечательный игрок, вечная память.

Что касается игры: результативно сыграли в атаке, было много остроты. В обороне, в принципе, надёжно сыграли. Когда моменты были, Тимур Билялов подчищал. Если не ошибаюсь, в 2025 году у нас первый матч «на ноль». Ну и спасибо болельщикам за поддержку», — приводит слова Гатиятулина сайт КХЛ.

В Астане, Казахстан, закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 8:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
0 : 8
Ак Барс
Казань
0:1 Семёнов (Лямкин) – 12:24 (5x4)     0:2 Барабанов (Фальковский) – 15:09 (5x5)     0:3 Терехов (О'Делл, Фальковский) – 31:42 (5x5)     0:4 Яшкин (Барабанов, Терехов) – 35:59 (5x5)     0:5 Барабанов – 40:37 (5x5)     0:6 Семёнов (Марченко, Барабанов) – 50:44 (5x5)     0:7 Кателевский (Миллер, Дыняк) – 55:56 (5x5)     0:8 Фальковский (Сафонов) – 58:58 (5x5)    
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