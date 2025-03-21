Канадский нападающий «Сочи» Биттен: еда здесь отменная, стараюсь распробовать

Нападающий ХК «Сочи» Уилл Биттен рассказал о любимых блюдах в России.

— Вы говорили о том, что полюбили борщ в России. Что ещё успели попробовать?

— Еда здесь отменная, очень рад, что у меня появилась возможность побывать здесь и попробовать всё это. Я стараюсь распробовать русскую кухню в местных ресторанах, и пока всё отлично.

— В Сочи у вас есть отличная возможность попробовать и кавказскую кухню…

— Конечно, я их пробовал. Я забыл, как это называется, но мне очень нравится грузинская лепёшка с сыром и яйцом посередине. Обожаю это, — сказал Биттен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Уиллом Биттеном читайте на «Чемпионате» сегодня, 21 марта, в 10:00 мск.