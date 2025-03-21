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Канадский легионер КХЛ: хоккей — наша гордость, золото или ничего

Канадский легионер КХЛ: хоккей — наша гордость, золото или ничего
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Нападающий ХК «Сочи» Уилл Биттен рассказал о канадском менталитете в хоккейных матчах.

— Есть типичные канадские истории о катке на заднем дворе. У вас такой был?
— Нет, такого не было. Однако в Канаде есть множество открытых катков в парках, и мы с друзьями после школы могли пойти туда покататься, поиграть друг против друга, это очень весело. В Канаде много снега, зимой здесь холодно, поэтому хоккей здесь — вид спорта номер один.

— Сейчас много говорится о дороговизне хоккейной экипировки везде, в том числе и в Канаде. Это было проблемой в ваше время?
— Да, хоккей — дорогой вид спорта. Есть семьи, которые не могут позволить это, им нужна помощь для обеспечения детей. Из-за этого многие семьи не отдают детей в хоккей, выбирают другие виды спорта.

— А не чувствуется из-за этого, что баскетбол или бейсбол начинают опережать хоккей по популярности?
— Нет, хоккей — наш спорт, всегда на первом месте. На недавнем Турнире четырёх наций это было видно особенно хорошо: либо золото, либо ничего. Хоккей — наша гордость, — сказал Биттен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Уиллом Биттеном читайте на «Чемпионате»:
«На первый матч НХЛ приехал с полицейским эскортом». Интервью с канадцем из «Сочи»
Эксклюзив
«На первый матч НХЛ приехал с полицейским эскортом». Интервью с канадцем из «Сочи»
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Новости. Хоккей
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