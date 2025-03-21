Нападающий «Сочи» Биттен: Зубов прекрасно относится ко мне

Нападающий ХК «Сочи» Уилл Биттен рассказал о работе с главным тренером южан Сергеем Зубовым.

— Сергей Зубов не очень-то многословен на пресс-конференциях. Как он работает с командой?

— Он прекрасно относится ко мне. Думаю, с первого моего дня здесь он понимал, в какой ситуации я был в «Спартаке», когда попадал в запас. Когда я перешёл сюда, то мне фактически сказали: «Мы знаем, что ты умеешь делать — выходи, играй, а мы обучим тебя в процессе». Как видите, всё идёт неплохо: мы говорили один на один, где мне объясняли, как стоит действовать в конкретных ситуациях, ведь игра здесь отличается от той, что в Северной Америке. Мне надо было внести небольшие изменения, и всё идёт неплохо, — сказал Биттен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.