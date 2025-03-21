Канадский форвард «Сочи»: Ливо — мой друг, он заслужил побить рекорд КХЛ

Нападающий ХК «Сочи» Уилл Биттен высказался об игре форварда «Салавата Юлаева» Джоша Ливо, который повторил рекорд Сергея Мозякина по голам в регулярках КХЛ (48).

— Вы играли против Джоша Ливо в финале АХЛ, где он был лучшим игроком...

— Он чистый снайпер, отличный игрок, мы дружим с ним — мне удалось поиграть с ним в «Сент-Луисе» и познакомиться поближе. Надеюсь, он побьёт рекорд КХЛ, он этого заслуживает. Думаю, в НХЛ он никогда не получал возможности сыграть в первом звене или первой бригаде большинства. Я рад за Джоша, постараюсь последить за его последними играми в регулярном сезоне.

— Что делает Ливо таким опасным хоккеистом?

— Его бросок — очень точный, и он тщательно выбирает позицию для броска. Он отлично читает игру, принимает правильные решения. Кроме того, у него хорошие партнёры: с Тоддом я играл вместе в фарме «Блюз», у Хмелевски отличный сезон, как и у Ремпала, они усилились Уилсоном перед плей-офф. У них отличная «химия», это будет очень опасный соперник в плей-офф, — сказал Биттен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.