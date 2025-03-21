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Экс-форвард «Спартака» Биттен: я не играл так много, как хотел бы

Экс-форвард «Спартака» Биттен: я не играл так много, как хотел бы
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Нападающий ХК «Сочи» Уилл Биттен рассказал, почему у него не получилось заиграть в «Спартаке».

— Вы приехали в КХЛ без предсезонки. Могло ли это повлиять на неудачный старт?
— Да, я поздно подписал контракт, пропустил тренировочный лагерь, но приехал в «Спартак» с энергией, с желанием показать себя. У нас была отличная команда, много хороших игроков. Я многому учился, это мой первый год в КХЛ, и я не играл так много, как хотел бы. Однако сейчас в «Сочи» я доказываю, кто я такой.

— Не только у вас, но и у нескольких других легионеров не получилось в «Спартаке». Это совпадение или нет?
— Мне сложно сказать. Да, Шэйна Принса обменяли, как и Патрика Рибара, Брендан Перлини провёл здесь лишь неделю. Честно, я не знаю — может быть, они не подошли. Однако мне нравилось здесь, было классно работать с легендарными игроками — Алексеем Жамновым и Алексеем Ковалёвым. Возможно, для меня просто не было места, но сейчас я играю в «Сочи», получаю много времени и наслаждаюсь игрой, — сказал Биттен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Уиллом Биттеном читайте на «Чемпионате»:
«На первый матч НХЛ приехал с полицейским эскортом». Интервью с канадцем из «Сочи»
Эксклюзив
«На первый матч НХЛ приехал с полицейским эскортом». Интервью с канадцем из «Сочи»
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