Экс-форвард «Спартака» Биттен: я не играл так много, как хотел бы

Нападающий ХК «Сочи» Уилл Биттен рассказал, почему у него не получилось заиграть в «Спартаке».

— Вы приехали в КХЛ без предсезонки. Могло ли это повлиять на неудачный старт?

— Да, я поздно подписал контракт, пропустил тренировочный лагерь, но приехал в «Спартак» с энергией, с желанием показать себя. У нас была отличная команда, много хороших игроков. Я многому учился, это мой первый год в КХЛ, и я не играл так много, как хотел бы. Однако сейчас в «Сочи» я доказываю, кто я такой.

— Не только у вас, но и у нескольких других легионеров не получилось в «Спартаке». Это совпадение или нет?

— Мне сложно сказать. Да, Шэйна Принса обменяли, как и Патрика Рибара, Брендан Перлини провёл здесь лишь неделю. Честно, я не знаю — может быть, они не подошли. Однако мне нравилось здесь, было классно работать с легендарными игроками — Алексеем Жамновым и Алексеем Ковалёвым. Возможно, для меня просто не было места, но сейчас я играю в «Сочи», получаю много времени и наслаждаюсь игрой, — сказал Биттен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.