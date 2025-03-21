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Биттен — об игре в Сочи: не просто так эти места называют «Сочифорнией»

Биттен — об игре в Сочи: не просто так эти места называют «Сочифорнией»
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Нападающий ХК «Сочи» Уилл Биттен поделился впечатлениями от проживания на юге России.

— Чувствуется ли дух Олимпиады в Сочи?
— Я живу в Олимпийской деревне, там классно, я рекомендую людям там пожить, если они перейдут сюда. Не просто так эти места называют «Сочифорнией», здесь замечательно, каждый день, приезжая на каток, я наслаждаюсь. Здесь отличная арена, и ты знаешь, что здесь множество великих игроков играло за олимпийское золото.

— Как вам Сочи зимой?
— Прекрасно, невероятный город. Повторюсь: я живу в Олимпийской деревне, мне надо всего пять минут, чтобы доехать до катка, и ты видишь прекрасное Чёрное море, пальмы, солнце — при этом всего в 20 минутах езды от тебя будут горы, покрытые снегом, и казино. Это одновременно и красиво, и даже не укладывается в голове, — сказал Биттен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Уиллом Биттеном читайте на «Чемпионате»:
«На первый матч НХЛ приехал с полицейским эскортом». Интервью с канадцем из «Сочи»
Эксклюзив
«На первый матч НХЛ приехал с полицейским эскортом». Интервью с канадцем из «Сочи»
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