Биттен — об игре в Сочи: не просто так эти места называют «Сочифорнией»

Нападающий ХК «Сочи» Уилл Биттен поделился впечатлениями от проживания на юге России.

— Чувствуется ли дух Олимпиады в Сочи?

— Я живу в Олимпийской деревне, там классно, я рекомендую людям там пожить, если они перейдут сюда. Не просто так эти места называют «Сочифорнией», здесь замечательно, каждый день, приезжая на каток, я наслаждаюсь. Здесь отличная арена, и ты знаешь, что здесь множество великих игроков играло за олимпийское золото.

— Как вам Сочи зимой?

— Прекрасно, невероятный город. Повторюсь: я живу в Олимпийской деревне, мне надо всего пять минут, чтобы доехать до катка, и ты видишь прекрасное Чёрное море, пальмы, солнце — при этом всего в 20 минутах езды от тебя будут горы, покрытые снегом, и казино. Это одновременно и красиво, и даже не укладывается в голове, — сказал Биттен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.