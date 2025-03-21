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Канадский форвард «Сочи»: я был последним, кого отцепили от молодёжной сборной в 2018-м

Канадский форвард «Сочи»: я был последним, кого отцепили от молодёжной сборной в 2018-м
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Нападающий ХК «Сочи» Уилл Биттен рассказал, почему не поехал на молодёжный чемпионат мира 2018 года.

— Вы играли за сборную Канады на ЮЧМ, Мемориале Глинки, но не пробились на МЧМ. Почему?
— Я был последним, кого отцепили от сборной. Я чувствовал себя опустошённым, но такова жизнь. Возможно, им нужен был игрок, действующий в конкретном стиле. Конечно, было бы круто сыграть на таком турнире, но мой 1998-й дал много классных хоккеистов, и эта команда в итоге выиграла золото.

— С кем-то из них вы поддерживаете общение?
— Конечно, со многими. Один из моих лучших друзей Роберт Томас был в той команде, нам удалось вместе поиграть за «Сент-Луис», мы поддерживаем связь. Этот год был наполнен талантами, дал НХЛ множество игроков, — сказал Биттен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Уиллом Биттеном читайте на «Чемпионате»:
«На первый матч НХЛ приехал с полицейским эскортом». Интервью с канадцем из «Сочи»
Эксклюзив
«На первый матч НХЛ приехал с полицейским эскортом». Интервью с канадцем из «Сочи»
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