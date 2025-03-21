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Легионер «Сочи» о молодёжной суперсерии Россия — Канада: сумасшедшие матчи, всегда ажиотаж

Легионер «Сочи» о молодёжной суперсерии Россия — Канада: сумасшедшие матчи, всегда ажиотаж
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Нападающий ХК «Сочи» Уилл Биттен рассказал о своих впечатлениях от игр против молодёжной сборной России.

— Вы играли против сборной России на юниорской Суперсерии. Какими вам запомнились эти игры?
— Да, эти матчи были особенными, сумасшедшими. Для меня было огромной честью представлять Канаду в таких играх. Вокруг них всегда был ажиотаж. Один из матчей был на площадке моего клуба в Гамильтоне, и мне даже удалось забить. Надеюсь, в будущем мы снова увидим подобные игры, — сказал Биттен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

В текущем сезоне Биттен провёл 50 матчей, в которых набрал 19 (11+8) очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Уиллом Биттеном читайте на «Чемпионате»:
«На первый матч НХЛ приехал с полицейским эскортом». Интервью с канадцем из «Сочи»
Эксклюзив
«На первый матч НХЛ приехал с полицейским эскортом». Интервью с канадцем из «Сочи»
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