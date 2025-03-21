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Экс-форвард «Спартака» Биттен: Жамнов и Ковалёв всё ещё многое умеют на льду

Экс-форвард «Спартака» Биттен: Жамнов и Ковалёв всё ещё многое умеют на льду
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Нападающий ХК «Сочи» Уилл Биттен рассказал о работе с Алексеем Жамновым и Алексеем Ковалёвым в «Спартаке».

— Вы упомянули про Жамнова и Ковалёва. Их статус чувствовался при работе?
— Это было прекрасно. Когда я смотрел НХЛ в детстве, их часто показывали по телевизору, а сейчас у меня была возможность работать с ними каждый день, обучаться у легенд НХЛ. Надеюсь, я смог поучиться у них и стать лучше.

— Один из игроков «Спартака» рассказывал, как на одной из тренировок Жамнов и Ковалёв разделали всех. Они всё ещё принимали участие в занятиях?
— Иногда, но видно, что они всё ещё умеют много. Классно видеть их и Зуби на льду. До сих пор видно их желание побеждать. Одно из главных качеств хоккеиста — соревновательность, и видно, что она у них есть. Могу сказать, что Ковалёв до сих пор показывает крутую технику на буллитах! — сказал Биттен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Уиллом Биттеном читайте на «Чемпионате»:
«На первый матч НХЛ приехал с полицейским эскортом». Интервью с канадцем из «Сочи»
Эксклюзив
«На первый матч НХЛ приехал с полицейским эскортом». Интервью с канадцем из «Сочи»
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