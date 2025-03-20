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«Думаю, разберёмся». Главный тренер «Барыса» Мамбеталиев — о 0:8 от «Ак Барса»

«Думаю, разберёмся». Главный тренер «Барыса» Мамбеталиев — о 0:8 от «Ак Барса»
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Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал разгромное поражение от «Ак Барса».

«Сегодня нам залетело всё, что можно. Начало было такое, знаете, до гола или до двух. Предупреждали ребят, что нужно отдаваться полностью игре, сыграть в обороне хорошо с такой командой, как «Ак Барс». Где-то не помогли сзади вратарю. Ошибка за ошибкой, невынужденные ошибки такие проходят, непонятно почему. Самое интересное, что те игроки, которые не должны так ошибаться, именно так ошибаются. Не знаю, может, ещё не отошли от поездки. Думаю, разберёмся», — приводит слова Мамбеталиева официальный сайт КХЛ.

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