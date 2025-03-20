«Это страшно». Бывший голкипер клубов НХЛ — о броске Александра Овечкина

Бывший голкипер клубов НХЛ Мартин Бирон высказался о броске российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Это страшно (смеётся). Это наша часть работы, верно? Ты вратарь, и тебе предстоит сталкиваться с лучшими парнями и лучшими снайперами. Но с Ови всё было по-другому. Я чувствовал, что мог немного предугадать, что собираются делать другие хоккеисты и как они бросают шайбу. А с Овечкиным бо́льшую часть времени оставалось только надеяться и молиться», — приводит слова Бирона The Philadelphia Inquirer.

Ранее российский вратарь «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов высказался о противостоянии с Александром Овечкиным в НХЛ.