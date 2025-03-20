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«Был недостаток уважения к «Витязю». Ги Буше — о победе «Авангарда» в овертайме

«Был недостаток уважения к «Витязю». Ги Буше — о победе «Авангарда» в овертайме
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победный матч КХЛ с «Витязем» (3:2 ОТ) в гостях.

«Мы встречались с очень трудолюбивой и работоспособной командой, сегодня они заслужили того, чтобы перевести игру в овертайм. Мне не понравился первый период в нашем исполнении, считаю, что был недостаток уважения к противнику. Мы слишком часто теряли шайбу, действовали не так дисциплинированно, как могли бы. Во втором отрезке уже смотрелись лучше, а в третьем – слишком много удалений. Хорошо, что всё в итоге закончилось в нашу пользу», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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