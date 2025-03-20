Десятков: «Авангард» — агрессивная команда. Но «Витязь» сегодня не уступил в агрессии
Поделиться
Главный тренер «Витязя» Павел Десятков рассказал о домашнем поражении от «Авангарда».
«Хороший матч. И по качеству игры, и по содержанию, и по сценарию. Проигрывали, почти в концовке отыгрались, использовали большинство, хоть и в атаке с ходу. Создали много голевых моментов, но не реализовали. Надо отдать должное сопернику – агрессивная команда. Однако я считаю, что мы в агрессии не уступили сегодня, а где-то и превзошли», — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
В Балашихе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Витязь» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2025, четверг. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Буше (Ткачёв, Окулов) – 04:33 (5x4) 1:1 Барак (Бучельников, Чивилёв) – 06:07 (5x5) 1:2 Чистяков (Якупов) – 16:18 (5x5) 2:2 Ежов (Заседа, Чивилёв) – 56:09 (5x4) 2:3 Окулов (Спунер) – 60:26 (3x3)
Комментарии
- 20 марта 2025
-
22:42
-
22:31
-
22:28
-
22:15
-
22:00
-
21:46
-
21:42
-
21:42
-
21:32
-
21:18
-
21:13
-
21:11
-
20:55
-
20:53
-
20:50
-
20:48
-
20:39
-
20:34
-
20:13
-
20:00
-
19:44
-
19:42
-
19:29
-
19:13
-
19:01
-
18:47
-
18:29
-
18:27
-
18:23
-
18:20
-
18:16
-
18:12
-
18:00
-
17:45
-
17:32