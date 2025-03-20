Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Десятков: «Авангард» — агрессивная команда. Но «Витязь» сегодня не уступил в агрессии

Десятков: «Авангард» — агрессивная команда. Но «Витязь» сегодня не уступил в агрессии
Комментарии

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков рассказал о домашнем поражении от «Авангарда».

«Хороший матч. И по качеству игры, и по содержанию, и по сценарию. Проигрывали, почти в концовке отыгрались, использовали большинство, хоть и в атаке с ходу. Создали много голевых моментов, но не реализовали. Надо отдать должное сопернику – агрессивная команда. Однако я считаю, что мы в агрессии не уступили сегодня, а где-то и превзошли», — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В Балашихе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Витязь» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2025, четверг. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Буше (Ткачёв, Окулов) – 04:33 (5x4)     1:1 Барак (Бучельников, Чивилёв) – 06:07 (5x5)     1:2 Чистяков (Якупов) – 16:18 (5x5)     2:2 Ежов (Заседа, Чивилёв) – 56:09 (5x4)     2:3 Окулов (Спунер) – 60:26 (3x3)    
Материалы по теме
Видео
Гол Окулова в овертайме принёс «Авангарду» победу во встрече с «Витязем»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android