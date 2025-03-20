Десятков: «Авангард» — агрессивная команда. Но «Витязь» сегодня не уступил в агрессии

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков рассказал о домашнем поражении от «Авангарда».

«Хороший матч. И по качеству игры, и по содержанию, и по сценарию. Проигрывали, почти в концовке отыгрались, использовали большинство, хоть и в атаке с ходу. Создали много голевых моментов, но не реализовали. Надо отдать должное сопернику – агрессивная команда. Однако я считаю, что мы в агрессии не уступили сегодня, а где-то и превзошли», — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В Балашихе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Витязь» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.