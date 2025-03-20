Защитник «Спартака» Королёв заступился за партнёра и получил 37 минут штрафа после драки

Защитник «Спартака» Вениамин Королёв во встрече с «Сочи» заступился за партнёра Сергея Лукьянцева после грязного силового приёма от игрока обороны гостей Василия Мачулина.
Мачулин ударил коленом Лукьянцева, после чего Королёв налетел на игрока «Сочи» и устроил драку.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
По итогам эпизода Вениамин Королёв получил 37 минут штрафа: две минуты как зачинщик драки, пять минут за драку, 10 минут — дисциплинарный штраф и 20 минут — дисциплинарный штраф до конца игры. Василий Мачулин получил пять и 20 минут штрафа за удар коленом.
В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал ХК «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
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