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«Королёв всё правильно сделал». Жамнов — о драке защитника «Спартака» в игре с «Сочи»

«Королёв всё правильно сделал». Жамнов — о драке защитника «Спартака» в игре с «Сочи»
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу над «Сочи» (3:1) и оценил драку защитника Вениамина Королёва, который заступился за партнёра.

«Тяжёлая игра, вязкая. Были новые сочетания, хотели посмотреть ребят, приехали ребята из Воскресенска, хотели их увидеть в деле. Что-то получилось, что-то — нет. Все старались, упрекать никого не хочется, да и не стоит. Хотя брак был — и при передачах, и в концовке. Но ребята старались, повторюсь.

Возвращение Чайковски? Чуть игровой ритм потерял он. Любому игроку столько пропустить — тяжело. Будем потихонечку выпускать. После одной игры тяжело судить. Отсутствие Порядина? Он здоров, это ротация (усмехается). Любимое слово некоторых тренеров.

Что с Лукьянцевым? Посмотрим. Надеюсь, ничего серьёзного, доктора смотрят. Вениамин Королёв всё правильно сделал», — цитирует Жамнова сайт КХЛ.

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