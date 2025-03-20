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Вашингтон Кэпиталз — Филадельфия Флайерз: онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 2:00

«Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз»: онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 2:00
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В ночь с 20 на 21 марта в Вашингтоне на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» примет «Филадельфия Флайерз». Встреча начнётся в 2:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, имея в активе 98 очков после 68 матчей.

«Филадельфия Флайерз» занимает предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 64 очка.

Это будет четвёртый матч команд в сезоне. Ранее во всех трёх встречах сильнее был «Вашингтон».

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