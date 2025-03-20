«Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз»: онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 2:00

В ночь с 20 на 21 марта в Вашингтоне на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» примет «Филадельфия Флайерз». Встреча начнётся в 2:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 21 марта 2025, пятница. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, имея в активе 98 очков после 68 матчей.

«Филадельфия Флайерз» занимает предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 64 очка.

Это будет четвёртый матч команд в сезоне. Ранее во всех трёх встречах сильнее был «Вашингтон».