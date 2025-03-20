Результаты матчей КХЛ на 20 марта 2025 года
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Сегодня, 20 марта, прошли семь матчей регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2025, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Ахияров (Яковлев, Климович) – 22:03 (5x5) 1:1 Цулыгин (Хмелевски, Ремпал) – 24:39 (5x5) 1:2 Ливо (Уилсон) – 36:50 (5x3) 1:3 Ремпал – 59:59 (en)
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зайцев (Толчинский, Грицюк) – 13:37 (5x5) 0:2 Хайруллин (Земчёнок, Алистров) – 22:48 (5x5) 1:2 Каштанов (Романцев) – 27:08 (5x5) 2:2 Мэйсек – 58:17 (5x5) 3:2 Кизимов – 65:00
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
0 : 8
Ак Барс
Казань
0:1 Семёнов (Лямкин) – 12:24 (5x4) 0:2 Барабанов (Фальковский) – 15:09 (5x5) 0:3 Терехов (О'Делл, Фальковский) – 31:42 (5x5) 0:4 Яшкин (Барабанов, Терехов) – 35:59 (5x5) 0:5 Барабанов – 40:37 (5x5) 0:6 Семёнов (Марченко, Барабанов) – 50:44 (5x5) 0:7 Кателевский (Миллер, Дыняк) – 55:56 (5x5) 0:8 Фальковский (Сафонов) – 58:58 (5x5)
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2025, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
3 : 4
Б
Амур
Хабаровск
0:1 Барулин (Грачёв, Мищенко) – 00:15 (5x5) 1:1 Михайлов (Неколенко, Ибрагимов) – 38:08 (5x5) 2:1 Михайлов (Кугрышев, Шараканов) – 43:12 (5x5) 3:1 Михайлов – 45:25 (5x5) 3:2 Барулин (Гальченюк) – 56:50 (5x5) 3:3 Коротких (Грецкий) – 57:42 (5x5) 3:4 Коротких – 65:00
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2025, четверг. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Буше (Ткачёв, Окулов) – 04:33 (5x4) 1:1 Барак (Бучельников, Чивилёв) – 06:07 (5x5) 1:2 Чистяков (Якупов) – 16:18 (5x5) 2:2 Ежов (Заседа, Чивилёв) – 56:09 (5x4) 2:3 Окулов (Спунер) – 60:26 (3x3)
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Голдобин (Морозов, Беляев) – 03:42 (5x5) 2:0 Ткаченко (Рубцов) – 12:21 (5x5) 2:1 Грэм (Хафизов) – 46:03 (5x5) 3:1 Пивчулин (Усманов) – 47:44 (5x5)
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2025, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Шавин (Белевич) – 04:27 (5x5) 1:1 Чебыкин (Скоренов, Alexei Kruchinin) – 13:55 (5x4) 2:1 Фирстов – 33:42 (5x5) 2:2 Пилипенко (Ильин) – 43:49 (5x5) 2:3 Чебыкин (Барберио) – 46:54 (5x5)
Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 100 очков в 67 играх. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 89 очков после 66 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает столичный «Спартак», набравший 85 очков.
Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 94 очка в 67 встречах. На втором месте располагается «Салават Юлаев», в активе которого 91 очко в 67 матчах. Тройку лучших замыкает «Металлург» с 90 очками в 67 играх.
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