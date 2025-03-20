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Результаты матчей МХЛ на 20 марта 2025 года

Результаты матчей МХЛ на 20 марта 2025 года
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Сегодня, 20 марта, прошли 12 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2025, четверг. 12:00 МСК
Амурские Тигры
Хабаровск
Окончен
7 : 1
Хорс-Карелия
Кондопога
1:0 Фесенко (Сайгаченко) – 22:58 (5x5)     2:0 Лапин – 41:55 (5x5)     3:0 Шахматов (Емельянов, Асатуров) – 47:02 (5x5)     4:0 Попов (Саксонин, Лапин) – 48:21 (5x5)     4:1 Созинов – 51:48 (5x5)     5:1 Мельник (Пронь) – 54:48 (5x5)     6:1 Емельянов (Шерстнев, Асатуров) – 58:18 (5x5)     7:1 Пронь (Новак, Мельник) – 59:45 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2025, четверг. 13:00 МСК
Красноярские Рыси
Красноярск
Окончен
6 : 3
Снежные Барсы
Астана
1:0 Вуйченко (Дедюхин, Черкасов) – 04:02 (5x5)     1:1 Шакшакбаев (Бейсембаев, Гросс) – 08:23 (5x5)     2:1 Черкасов (Фрайндт) – 08:52 (5x5)     3:1 Снигирёв (Масандилов) – 09:10 (5x5)     4:1 Дедюхин (Дерябин, Масандилов) – 34:48 (5x4)     5:1 Черкасов (Лазарев, Дедюхин) – 36:50 (5x4)     6:1 Яковлев (Репин) – 54:48 (5x5)     6:2 Ибрагим (Кравченко, Кажибеков) – 58:35 (5x5)     6:3 Канкин (Гросс) – 59:53 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2025, четверг. 13:00 МСК
Ладья
Тольятти
Окончен
2 : 1
Спутник
Альметьевск
1:0 Ворфоломеев (Бажухин) – 09:09 (5x5)     2:0 Павлов – 16:51 (5x4)     2:1 Абдукадыров (Чуканов, Царегородцев) – 33:22 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2025, четверг. 14:00 МСК
Омские Ястребы
Омск
Окончен
6 : 0
Авто
Екатеринбург
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2025, четверг. 15:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
Окончен
3 : 4
Б
Стальные Лисы
Магнитогорск
1:0 Шубин (Гусманов) – 02:36 (5x5)     2:0 Щеглов (Федосеев) – 10:11 (4x5)     3:0 Родионов (Федосеев, Кузнецов) – 16:32 (5x5)     3:1 Куричев (Полтавчук, Мухотьянов) – 20:49 (5x5)     3:2 Мухотьянов (Исаков, Серазетдинов) – 36:33 (5x5)     3:3 Куричев (Мухотьянов, Серазетдинов) – 41:31 (5x5)     3:4 Нечаев – 65:00    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2025, четверг. 15:00 МСК
Толпар
Уфа
Окончен
3 : 4
ОТ
Реактор
Нижнекамск
0:1 Криволапов (Решетников, Анохин) – 04:34 (5x5)     1:1 Волков (Шафиков) – 05:51 (5x5)     2:1 Пыхтин (Загребин, Великов) – 19:22 (5x5)     3:1 Великов (Хафзетдинов) – 19:41 (5x5)     3:2 Ерёменко (Романов, Курбатов) – 22:19 (5x5)     3:3 Соколов (Паталаха) – 26:19 (5x5)     3:4 Муиссу (Анохин, Решетников) – 64:49 (4x3)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2025, четверг. 16:00 МСК
МХК Молот
Пермь
Окончен
4 : 3
ОТ
АКМ Новомосковск
Новомосковск
1:0 Стефанов (Десяткин) – 07:40 (5x5)     1:1 Уткин (Шанцев, Кажарин) – 08:31 (5x5)     1:2 Кубанцев (Уткин) – 18:16 (5x5)     2:2 Сорокин (Стефанов) – 21:29 (5x5)     2:3 Осипов (Клиновский) – 26:42 (5x5)     3:3 Болотов (Стефанов) – 35:01 (5x5)     4:3 Казаков – 62:17 (3x3)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2025, четверг. 17:30 МСК
Тюменский Легион
Тюмень
Окончен
1 : 5
Локо-76
Ярославль
0:1 Беляков (Клочко, Максимов) – 01:05 (5x5)     0:2 Беляков (Максимов) – 03:23 (5x5)     1:2 Яновский (Карташов, Ларионов) – 25:08 (5x5)     1:3 Дорогушкин (Клочко) – 37:14 (5x5)     1:4 Орлов – 46:18 (5x4)     1:5 Мешков (Кисеев, Масленицин) – 58:12 (5x4)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2025, четверг. 18:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Окончен
3 : 4
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
1:0 Мельников (Фёдоров) – 04:46 (5x5)     1:1 Герасимов (Лученков, Белов) – 18:33 (5x5)     1:2 Шитов (Торопцев, Белов) – 23:41 (5x5)     2:2 Ополинский (Матюк, Быков) – 35:14 (5x4)     2:3 Ильёв (Лученков, Гржелецкий) – 41:22 (4x4)     3:3 Фёдоров (Мельников, Пугачёв) – 45:30 (5x5)     3:4 Гржелецкий (Пискунов, Белов) – 49:34 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2025, четверг. 18:30 МСК
Ирбис
Казань
Окончен
6 : 1
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
1:0 Таймазов (Самигуллин, Якупов) – 02:17 (5x5)     2:0 Барсуков (Галеев) – 09:59 (5x5)     3:0 Потапов (Таймазов, Гатиятулин) – 23:08 (5x5)     4:0 Жулин (Онишко, Шерстнёв) – 36:51 (5x5)     5:0 Якупов (Потапов, Шерстнёв) – 42:06 (5x5)     6:0 Якупов (Жулин, Агеев) – 49:30 (5x4)     6:1 Ненахов (Климович, Михалёв) – 58:33 (5x3)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2025, четверг. 19:00 МСК
Академия Михайлова
Тульская область
Окончен
1 : 4
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 Андреев (Ефимов, Шуленин) – 09:36 (5x5)     1:1 Поляков (Ремезовский, Кузьмин) – 10:57 (5x4)     1:2 Андрейченко (Анацкий, Выдренков) – 46:25 (5x5)     1:3 Недопёкин (Лутфуллин, Нугманов) – 53:31 (5x4)     1:4 Кузьмин (Билинчук, Выдренков) – 55:00 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2025, четверг. 19:00 МСК
МХК Атлант
Московская область
Окончен
1 : 3
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
0:1 Громаков – 11:41 (5x5)     0:2 Прохоров (Пастухов) – 21:33 (5x5)     1:2 Качалов (Мачугин, Кузьминых) – 25:23 (5x5)     1:3 Долгополов (Шарапов, Хузин) – 56:19 (5x5)    

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает «СКА-1946», набравший 86 очков в 52 матчах. На втором месте находится МХК «Спартак». Красно-белые набрали 86 очков после 51 встречи. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 74 очка.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимают «Омские Ястребы», набравшие 83 очка за 52 игры. На втором месте находится «Ирбис» (82), на третьем — «Мамонты Югры» (78).

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