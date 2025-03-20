Результаты матчей МХЛ на 20 марта 2025 года

Сегодня, 20 марта, прошли 12 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает «СКА-1946», набравший 86 очков в 52 матчах. На втором месте находится МХК «Спартак». Красно-белые набрали 86 очков после 51 встречи. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 74 очка.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимают «Омские Ястребы», набравшие 83 очка за 52 игры. На втором месте находится «Ирбис» (82), на третьем — «Мамонты Югры» (78).