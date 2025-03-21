«Безумно, просто дико». Тренер «Вашингтона» — о разнице прошлого и нынешнего сезона НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери сравнил прошлый и нынешний сезон НХЛ. По итогам предстоящего матча с «Филадельфией Флайерз» столичный клуб может первым гарантировать себе место в плей-офф. В прошлом сезоне «Вашингтон» с трудом пробился в плей-офф НХЛ, заняв восьмое место в регулярном чемпионате. Примечательно, что в прошлогоднем розыгрыше столичный клуб добыл путёвку в плей-офф благодаря победе в последней встрече регулярки именно с «Филадельфией».

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 21 марта 2025, пятница. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

«Да, как это безумно. Это просто дико. И я уверен, что большинство наших ребят уже видели, какие у нас шансы. По сравнению с прошлым годом уровень стресса чуть ниже. В последние две-три недели мы уже чувствуем, что находимся в хорошей позиции. Так что теперь мы больше сосредоточены на том, чтобы продолжать играть на высоком уровне, набирать очки и оставаться лидерами НХЛ. Не хочу преуменьшать важность прошлогодней ситуации, когда мы следили за каждой игрой в лиге, а не только за своими. Просто в этом году всё немного иначе, и это логично», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Матч «Вашингтона» и «Филадельфии» начнётся в 2:00 мск.