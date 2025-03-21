Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до шести шайб

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз». Гол 39-летнего капитана позволил «Кэпиталз» открыть счёт на 15-й минуте игры.

Для Овечкина эта шайба стала 888-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, Александр ещё на один гол сократил своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола. Теперь отставание Овечкина от рекорда Гретцки составляет шесть шайб.

Также на счету Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ 719 результативных передач. Таким образом, всего за карьеру российский форвард набрал в регулярных сезонах НХЛ 1607 очков.

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