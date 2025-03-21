Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до шести шайб

Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до шести шайб
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз». Гол 39-летнего капитана позволил «Кэпиталз» открыть счёт на 15-й минуте игры.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
3 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Овечкин (Протас, ван Римсдайк) – 14:25     2:0 Дьюхейм (Рой, Бовиллье) – 21:56     3:0 Манджапане (Бовиллье) – 31:06    

Для Овечкина эта шайба стала 888-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, Александр ещё на один гол сократил своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола. Теперь отставание Овечкина от рекорда Гретцки составляет шесть шайб.

Также на счету Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ 719 результативных передач. Таким образом, всего за карьеру российский форвард набрал в регулярных сезонах НХЛ 1607 очков.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица

Видео: Сотрудник «Вашингтона» помечает клюшку Овечкина

Материалы по теме
Александр Овечкин забил 888-й гол за карьеру в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android