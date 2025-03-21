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Александр Овечкин забил 888-й гол за карьеру в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Филадельфию Флайерз». В ходе первого периода хозяева впереди – 1:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 15-й минуте первого периода счёт в матче открыл капитан «столичной» команды Александр Овечкин. Таким образом российский нападающий забил 888-й гол за карьеру в НХЛ. Ассистентами российского форварда выступили защитник Тревор ван Римсдайк и белорусский нападающий Алексей Протас.

«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, имея в активе 98 очков после 68 встреч.

«Филадельфия Флайерз» занимает предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 64 очка.

Это уже четвёртый матч команд в сезоне. Ранее во всех трёх встречах сильнее был «Вашингтон».