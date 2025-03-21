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39-летний Овечкин первым из российских хоккеистов забросил 35 шайб в текущем сезоне НХЛ

39-летний Овечкин первым из российских хоккеистов забросил 35 шайб в текущем сезоне НХЛ
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39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» нападающий Александр Овечкин в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» забросил свою 35-ю шайбу в текущем сезоне. Гол Овечкина позволил хозяевам льда открыть счёт на 15-й минуте игры, после первого периода «Кэпиталз» впереди 1:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
3 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Овечкин (Протас, ван Римсдайк) – 14:25     2:0 Дьюхейм (Рой, Бовиллье) – 21:56     3:0 Манджапане (Бовиллье) – 31:06    

Овечкин стал первым из российских хоккеистов, кто смог добраться до отметки в 35 шайб в текущем регулярном сезоне НХЛ. Капитан «Вашингтона» опережает ближайшего преследователя в снайперской гонке среди россиян Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс» (30) на пять голов, замыкающего топ-3 Никиту Кучерова из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (29) на шесть голов.

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