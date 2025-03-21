Овечкин вышел на чистое второе место в истории НХЛ по голам в ворота «Филадельфии»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Филадельфию Флайерз». После первого периода хозяева впереди – 1:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 15-й минуте первого периода счёт в матче открыл капитан «столичной» команды Александр Овечкин. Таким образом российский нападающий забил 888-й гол за карьеру в НХЛ.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, сегодня россиянин проводит свой 78-й матч за карьеру в североамериканской лиги с «лётчиками» в регулярных чемпионатах. В этих матчах он забросил уже 52 шайбы, благодаря чему вышел на чистое второе место в истории НХЛ по голам в ворота «Филадельфии».

После сегодняшнего гола Овечкин превзошёл результат Марио Лемье (51), и теперь уступает только капитану «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (56).