Овечкин забивает с лучшим темпом в истории НХЛ среди игроков в возрасте 35+ лет

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Филадельфию Флайерз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. Единственную на данный момент шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин.

Россиянин забил 182 гола в 327 матчах с момента своего 35-летия. Его показатель 0,56 гола за игру среди игроков в возрасте 35 лет и старше является самым высоким в истории НХЛ, сообщает пресс-служба «Вашингтона».

Для Овечкина этот гол стал 888-м за карьеру в НХЛ.