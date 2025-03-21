Овечкин забивает с лучшим темпом в истории НХЛ среди игроков в возрасте 35+ лет
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Филадельфию Флайерз».
НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
3 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Овечкин (Протас, ван Римсдайк) – 14:25 2:0 Дьюхейм (Рой, Бовиллье) – 21:56 3:0 Манджапане (Бовиллье) – 31:06
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. Единственную на данный момент шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин.
Россиянин забил 182 гола в 327 матчах с момента своего 35-летия. Его показатель 0,56 гола за игру среди игроков в возрасте 35 лет и старше является самым высоким в истории НХЛ, сообщает пресс-служба «Вашингтона».
Для Овечкина этот гол стал 888-м за карьеру в НХЛ.
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