Макар установил новый рекорд «Колорадо», превзойдя клубное достижение Озолиньша

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» принимает «Колорадо Эвеланш». После первого периода гости впереди — 4:0.

Третью шайбу «лавин» в этом матче забросил канадский защитник Кейл Макар, реализовавший большинство на 15-й минуте встречи. Его ассистентами выступили Джонатан Друен и Валерий Ничушкин. Для проводящего всю карьеру в НХЛ в форме «Эвеланш» Макара этот гол стал рекордным за клуб.

Кейл в 40-й раз отличился при игре в большинстве, благодаря чему вышел на чистое первое место в истории «Колорадо» по этому показателю среди игроков обороны. Сегодня 26-летний защитник превзошёл результат Сандиса Озолиньша (39). Топ-3 замыкает Роб Блэйк (34).