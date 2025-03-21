Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макар установил новый рекорд «Колорадо», превзойдя клубное достижение Озолиньша

Макар установил новый рекорд «Колорадо», превзойдя клубное достижение Озолиньша
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» принимает «Колорадо Эвеланш». После первого периода гости впереди — 4:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
2-й период
0 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Друен, Макар) – 10:29     0:2 Нельсон (Малински, Нечас) – 11:28     0:3 Макар (Друен, Ничушкин) – 14:23 (pp)     0:4 Кивиранта (Колтон, Койл) – 17:29     0:5 Нельсон (Лехконен, Колтон) – 21:55 (pp)    

Третью шайбу «лавин» в этом матче забросил канадский защитник Кейл Макар, реализовавший большинство на 15-й минуте встречи. Его ассистентами выступили Джонатан Друен и Валерий Ничушкин. Для проводящего всю карьеру в НХЛ в форме «Эвеланш» Макара этот гол стал рекордным за клуб.

Кейл в 40-й раз отличился при игре в большинстве, благодаря чему вышел на чистое первое место в истории «Колорадо» по этому показателю среди игроков обороны. Сегодня 26-летний защитник превзошёл результат Сандиса Озолиньша (39). Топ-3 замыкает Роб Блэйк (34).

Материалы по теме
Кейл Макар стал пятым защитником в истории НХЛ по скорости достижения 300 передач в лиге
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android