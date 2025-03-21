Макар установил новый рекорд «Колорадо», превзойдя клубное достижение Озолиньша
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» принимает «Колорадо Эвеланш». После первого периода гости впереди — 4:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
2-й период
0 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Друен, Макар) – 10:29 0:2 Нельсон (Малински, Нечас) – 11:28 0:3 Макар (Друен, Ничушкин) – 14:23 (pp) 0:4 Кивиранта (Колтон, Койл) – 17:29 0:5 Нельсон (Лехконен, Колтон) – 21:55 (pp)
Третью шайбу «лавин» в этом матче забросил канадский защитник Кейл Макар, реализовавший большинство на 15-й минуте встречи. Его ассистентами выступили Джонатан Друен и Валерий Ничушкин. Для проводящего всю карьеру в НХЛ в форме «Эвеланш» Макара этот гол стал рекордным за клуб.
Кейл в 40-й раз отличился при игре в большинстве, благодаря чему вышел на чистое первое место в истории «Колорадо» по этому показателю среди игроков обороны. Сегодня 26-летний защитник превзошёл результат Сандиса Озолиньша (39). Топ-3 замыкает Роб Блэйк (34).
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