Александр Овечкин вышел на четвёртое место в общей снайперской гонке сезона НХЛ

39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» нападающий Александр Овечкин поднялся на четвёртую строчку в рейтинге лучших снайперов текущего регулярного чемпионата НХЛ. В домашнем матче с «Филадельфией Флайерз» Овечкин забросил свою 35-ю шайбу в сезоне, его гол позволил хозяевам льда открыть счёт на 15-й минуте игры.

Теперь Александр уступает в гонке снайперов только Леону Драйзайтлю («Эдмонтон Ойлерз», 49 голов в 68 матчах), Вильяму Нюландеру («Торонто Мэйпл Лифс», 38 голов в 68 матчах) и Кайлу Коннору («Виннипег Джетс», 36 голов в 69 матчах).

Также 35 шайб и у нападающего «Виннипега» Марка Шайфли, но он забросил их в 69 матчах, в то время как Овечкин проводит в эти минуты свою 53-ю игру в сезоне.

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