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Александр Овечкин вышел на четвёртое место в общей снайперской гонке сезона НХЛ

Александр Овечкин вышел на четвёртое место в общей снайперской гонке сезона НХЛ
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39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» нападающий Александр Овечкин поднялся на четвёртую строчку в рейтинге лучших снайперов текущего регулярного чемпионата НХЛ. В домашнем матче с «Филадельфией Флайерз» Овечкин забросил свою 35-ю шайбу в сезоне, его гол позволил хозяевам льда открыть счёт на 15-й минуте игры.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
3 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Овечкин (Протас, ван Римсдайк) – 14:25     2:0 Дьюхейм (Рой, Бовиллье) – 21:56     3:0 Манджапане (Бовиллье) – 31:06    

Теперь Александр уступает в гонке снайперов только Леону Драйзайтлю («Эдмонтон Ойлерз», 49 голов в 68 матчах), Вильяму Нюландеру («Торонто Мэйпл Лифс», 38 голов в 68 матчах) и Кайлу Коннору («Виннипег Джетс», 36 голов в 69 матчах).

Также 35 шайб и у нападающего «Виннипега» Марка Шайфли, но он забросил их в 69 матчах, в то время как Овечкин проводит в эти минуты свою 53-ю игру в сезоне.

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