Артемий Панарин продлил серию с набранными очками до 11 матчей, забив в ворота «Торонто»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». В ходе второго периода гости впереди — 3:2.

Вторую шайбу «Рейнджерс» в этом матче на свой счёт записал Артемий Панарин. Российский форвард отличился на старте второго периода, продлив серию с набранными очками до 11 матчей. В последний раз 33-летний нападающий не отмечался результативными действиями ещё 1 марта 2025 года.

Всего же в нынешнем сезоне Панарин принял участие в 68 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и сделал 43 результативные передачи при показателе полезности "-6" и 16 минутах штрафного времени.