Артемий Панарин продлил серию с набранными очками до 11 матчей, забив в ворота «Торонто»
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». В ходе второго периода гости впереди — 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
2-й период
2 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Таварес (Маккейб, Нюландер) – 12:30 1:1 Борген (Суси, Бродзински) – 19:12 1:2 Макманн (Маккейб, Таварес) – 19:50 2:2 Панарин (Трочек, Фокс) – 21:22 2:3 Таварес (Макманн, Маккейб) – 24:16 2:4 Нис (Нюландер) – 34:26
Вторую шайбу «Рейнджерс» в этом матче на свой счёт записал Артемий Панарин. Российский форвард отличился на старте второго периода, продлив серию с набранными очками до 11 матчей. В последний раз 33-летний нападающий не отмечался результативными действиями ещё 1 марта 2025 года.
Всего же в нынешнем сезоне Панарин принял участие в 68 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и сделал 43 результативные передачи при показателе полезности "-6" и 16 минутах штрафного времени.
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