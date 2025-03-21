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Видео 888-й шайбы Александра Овечкина в карьере в НХЛ

Видео 888-й шайбы Александра Овечкина в карьере в НХЛ
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Филадельфию Флайерз».

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
3 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Овечкин (Протас, ван Римсдайк) – 14:25     2:0 Дьюхейм (Рой, Бовиллье) – 21:56     3:0 Манджапане (Бовиллье) – 31:06    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. Одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин, для которого она стала 888-й за карьеру в НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 53 матчах, в которых записал в свой актив 35 голов и 22 результативные передачи при коэффициенте полезности «+20».

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