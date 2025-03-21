Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вильям Нюландер стал девятым игроком в истории «Торонто», набравшим 600 очков за клуб

Вильям Нюландер стал девятым игроком в истории «Торонто», набравшим 600 очков за клуб
Аудио-версия:
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». После второго периода гости впереди — 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
3-й период
2 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Таварес (Маккейб, Нюландер) – 12:30     1:1 Борген (Суси, Бродзински) – 19:12     1:2 Макманн (Маккейб, Таварес) – 19:50     2:2 Панарин (Трочек, Фокс) – 21:22     2:3 Таварес (Макманн, Маккейб) – 24:16     2:4 Нис (Нюландер) – 34:26    

В составе гостей ассистентским дублем отметился Вильям Нюландер. Ещё первое очко в матче позволило проводящему всю карьеру в НХЛ в форме «кленовых листьев» шведскому форварду добраться до отметки в 600 результативных действий в североамериканской лиге. Таким образом Вильям стал девятым игроком в истории «Торонто», набравшим 600 очков за клуб.

Клубный рекорд принадлежит Матсу Сундину (987), второе место занимает Дэррил Ситтлер (916), топ-3 замыкает Дэйв Кеон (858). В пятёрку лучших также входят Берьё Сальминг (768) и действующий одноклубник Нюландера, канадский форвард Митчелл Марнер (722).

Шестое место занимает Джордж Армстронг (713), а следом располагается ещё один действующий одноклубник Нюландера, американский форвард Остон Мэттьюс (710). На восьмой позиции располагается Рон Эллис (640).

Материалы по теме
Александр Овечкин вышел на четвёртое место в общей снайперской гонке сезона НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android