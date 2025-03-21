Вильям Нюландер стал девятым игроком в истории «Торонто», набравшим 600 очков за клуб

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». После второго периода гости впереди — 4:2.

В составе гостей ассистентским дублем отметился Вильям Нюландер. Ещё первое очко в матче позволило проводящему всю карьеру в НХЛ в форме «кленовых листьев» шведскому форварду добраться до отметки в 600 результативных действий в североамериканской лиге. Таким образом Вильям стал девятым игроком в истории «Торонто», набравшим 600 очков за клуб.

Клубный рекорд принадлежит Матсу Сундину (987), второе место занимает Дэррил Ситтлер (916), топ-3 замыкает Дэйв Кеон (858). В пятёрку лучших также входят Берьё Сальминг (768) и действующий одноклубник Нюландера, канадский форвард Митчелл Марнер (722).

Шестое место занимает Джордж Армстронг (713), а следом располагается ещё один действующий одноклубник Нюландера, американский форвард Остон Мэттьюс (710). На восьмой позиции располагается Рон Эллис (640).