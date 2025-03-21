Таварес стал восьмым действующим игроком НХЛ, набравшим 1100 очков за карьеру в лиге

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». После второго периода гости впереди — 4:2.
В составе гостей 3 (2+1) очка набрал Джон Таварес. Третье результативное действие в матче позволило канадскому форварду добраться до отметки в 1100 очков в НХЛ. Таким образом Джон стал восьмым действующим игроком НХЛ, набравшим 1100 очков за карьеру в лиге.
На первом месте по очкам в НХЛ среди продолжающих выступать в лиге хоккеистов располагается капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (1670). Второе место занимает капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1607), топ-3 замыкает форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин (1340).
В пятёрку лучших также входят форвард «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн (1330) и нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар (1264). Следом идут форвард «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос (1181) и нападающий «Оттавы Сенаторз» Клод Жиру (1110).
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