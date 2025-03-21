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Таварес стал восьмым действующим игроком НХЛ, набравшим 1100 очков за карьеру в лиге

Таварес стал восьмым действующим игроком НХЛ, набравшим 1100 очков за карьеру в лиге
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». После второго периода гости впереди — 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
3-й период
2 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Таварес (Маккейб, Нюландер) – 12:30     1:1 Борген (Суси, Бродзински) – 19:12     1:2 Макманн (Маккейб, Таварес) – 19:50     2:2 Панарин (Трочек, Фокс) – 21:22     2:3 Таварес (Макманн, Маккейб) – 24:16     2:4 Нис (Нюландер) – 34:26    

В составе гостей 3 (2+1) очка набрал Джон Таварес. Третье результативное действие в матче позволило канадскому форварду добраться до отметки в 1100 очков в НХЛ. Таким образом Джон стал восьмым действующим игроком НХЛ, набравшим 1100 очков за карьеру в лиге.

На первом месте по очкам в НХЛ среди продолжающих выступать в лиге хоккеистов располагается капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (1670). Второе место занимает капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1607), топ-3 замыкает форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин (1340).

В пятёрку лучших также входят форвард «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн (1330) и нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар (1264). Следом идут форвард «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос (1181) и нападающий «Оттавы Сенаторз» Клод Жиру (1110).

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