Овечкин в шаге от повторения редкого достижения Гретцки в НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Филадельфию Флайерз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. Российский нападающий Александр Овечкин стал автором одной заброшенной шайбы.

Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ, забившим 240 голов в первом периоде за карьеру, и сравнялся по этому показателю с Филом Эспозито, сообщает официальный сайт НХЛ. Больше голов в первом периоде забил только Уэйн Гретцки (241).

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 53 матчах, в которых записал в свой актив 35 голов и 22 результативные передачи при коэффициенте полезности «+20».