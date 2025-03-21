Пас Валерия Ничушкина помог «Колорадо» разгромить в гостях «Оттаву»

В ночь с 20 на 21 марта мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Оттава Сенаторз» и «Колорадо Эвеланш». Гости выиграли встречу с разгромным счётом 5:1.

В составе «Эвеланш» результативной передачей отметился российский нападающий Валерий Ничушкин, который на 15-й минуте игры помог Кейлу Макару забросить третью шайбу гостей. Также у «Колорадо» отличились Натан Маккиннон, Брок Нельсон (дубль) и Йоэль Кивиранта. Гол престижа «Сенаторз» забил в концовке матча Дилан Козенс.

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