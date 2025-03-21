Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Оттава Сенаторз — Колорадо Эвеланш, результат матча 21 марта 2025, счет 1:5, НХЛ 2024-2025

Пас Валерия Ничушкина помог «Колорадо» разгромить в гостях «Оттаву»
Комментарии

В ночь с 20 на 21 марта мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Оттава Сенаторз» и «Колорадо Эвеланш». Гости выиграли встречу с разгромным счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Друен, Макар) – 10:29     0:2 Нельсон (Малински, Нечас) – 11:28     0:3 Макар (Друен, Ничушкин) – 14:23 (pp)     0:4 Кивиранта (Колтон, Койл) – 17:29     0:5 Нельсон (Лехконен, Колтон) – 21:54 (pp)     1:5 Козенс (Штюцле, Сандерсон) – 55:59 (pp)    

В составе «Эвеланш» результативной передачей отметился российский нападающий Валерий Ничушкин, который на 15-й минуте игры помог Кейлу Макару забросить третью шайбу гостей. Также у «Колорадо» отличились Натан Маккиннон, Брок Нельсон (дубль) и Йоэль Кивиранта. Гол престижа «Сенаторз» забил в концовке матча Дилан Козенс.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
Материалы по теме
Гол Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения в матче с «Торонто»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android