Пас Валерия Ничушкина помог «Колорадо» разгромить в гостях «Оттаву»
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В ночь с 20 на 21 марта мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Оттава Сенаторз» и «Колорадо Эвеланш». Гости выиграли встречу с разгромным счётом 5:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Друен, Макар) – 10:29 0:2 Нельсон (Малински, Нечас) – 11:28 0:3 Макар (Друен, Ничушкин) – 14:23 (pp) 0:4 Кивиранта (Колтон, Койл) – 17:29 0:5 Нельсон (Лехконен, Колтон) – 21:54 (pp) 1:5 Козенс (Штюцле, Сандерсон) – 55:59 (pp)
В составе «Эвеланш» результативной передачей отметился российский нападающий Валерий Ничушкин, который на 15-й минуте игры помог Кейлу Макару забросить третью шайбу гостей. Также у «Колорадо» отличились Натан Маккиннон, Брок Нельсон (дубль) и Йоэль Кивиранта. Гол престижа «Сенаторз» забил в концовке матча Дилан Козенс.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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