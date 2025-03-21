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Коламбус Блю Джекетс — Флорида Пантерз, результат матча 21 марта 2025, счет 0:1 OT, НХЛ 2024-2025

«Сухарь» Бобровского принёс «Флориде» победу в овертайме над «Коламбусом»
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В ночь с 20 на 21 марта мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Колумбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Флорида Пантерз». Победа в овертайме со счётом 1:0 OT осталась за «Флоридой».

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
0 : 1
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Барков (Джонс, Райнхарт) – 60:29 (pp)    

Ворота «Пантерз» в этом матче защищал российский голкипер Сергей Бобровский, который оформил шат-аут, отразив 26 из 26 бросков в створ (100%).

Единственную шайбу в матче на 29-й секунде овертайма забросил финский капитан «Флориды» нападающий Александр Барков.

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