«Сухарь» Бобровского принёс «Флориде» победу в овертайме над «Коламбусом»

В ночь с 20 на 21 марта мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Колумбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Флорида Пантерз». Победа в овертайме со счётом 1:0 OT осталась за «Флоридой».

Ворота «Пантерз» в этом матче защищал российский голкипер Сергей Бобровский, который оформил шат-аут, отразив 26 из 26 бросков в створ (100%).

Единственную шайбу в матче на 29-й секунде овертайма забросил финский капитан «Флориды» нападающий Александр Барков.